Минобороны РФ сообщило о продвижении российской армии в ходе операции на Украине

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российские войска продвинулись на четыре километра и подошли к селу Новомихайловка, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Подразделения российских вооруженных сил, преследуя отступающие подразделения 54-й отдельной механизированной бригады украинских Вооружённых сил, за день продвинулись еще на 4 километра и подошли к населенному пункту Новомихайловка", - сказал Конашенков на брифинге во вторник.

"Группировка войск Донецкой Народной Республики взяла под контроль населенный пункт Верхнеторецкое и продолжает наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины. Уничтожены два танка, пять БМП (боевая машина пехоты), три орудия полевой артиллерии и семь автомобилей повышенной проходимости", - добавил он.

Воздушно-космические силы России за минувшие сутки поразили 83 военных объекта противника. "Среди них: четыре командных пункта, четыре зенитных ракетных комплекса, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 68 мест скопления боевой техники", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что "российскими средствами ПВО сбиты в воздухе шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2" в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области".