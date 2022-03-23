Военные РФ уничтожили пусковые установки комплекса "Точка-У" на окраине Киева

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - На окраине Киева уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса "Точка-У" противника, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками за сутки поражены 97 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса "Точка-У" в промышленной зоне на северной окраине Киева, 8 зенитных ракетных комплексов, в том числе 6 "Бук-М1", один С-300 и одна боевая машина ЗРК "Оса", 10 командных пунктов, 8 орудий полевой артиллерии, а также 3 станции артиллерийской разведки производства стран НАТО", - сказал Конашенков.

Представитель Минобороны РФ также сообщил, что склад с вооружением украинской армии, на котором была переданная Западом техника, уничтожен под Ровно (город на северо-западе Украины) ударом высокоточного оружия с моря.

"Вечером 22 марта высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по арсеналу в населенном пункте Оржев в 14 километрах северо-западнее города Ровно", - сказал Конашенков.

Российские военные за время спецоперации на Украине уничтожили 430 единиц авиационной техники ВСУ с учетом беспилотников, также сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 184 самолета и вертолетов украинских военно-воздушных сил, 246 беспилотных летательных аппаратов, 189 зенитных ракетных комплексов, 1558 танков и других боевых бронированных машин", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что также уничтожено 156 установок реактивной системы залпового огня, 624 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1354 единицы специальной военной автомобильной техники.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цели - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификации Украины. 1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей".