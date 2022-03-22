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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

США готовятся объявить о новых санкциях против РФ в четверг

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - США и их западные партнеры намерены в четверг объявить о новых санкциях против России, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Речь пойдет о новом пакете санкций", - сказал он на брифинге, говоря о предстоящих в четверг контактах Джо Байдена с союзниками в Европе.

При этом он отметил, что администрация США и ее союзники должны работать не только над определением новых мишеней для санкций против РФ, но и над тем, чтобы ликвидировать лазейки, позволяющие обходить уже введенные меры.

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