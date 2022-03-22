Лидеры ЕС на саммите объявят о готовности вводить еще санкции против РФ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Лидеры стран ЕС на саммите на этой неделе собираются выразить готовность, если в этом будет необходимость, к новым санкциям против России. Об этом сообщает итальянский телеканал TGcom24 со ссылкой на черновой вариант текста итогового заявления.

По информации телеканала, в документе сказано, что ЕС "остается готовым быстро принимать скоординированные санкции". Кроме того, в нем отмечается, что страны ЕС должны вместе с Еврокомиссией готовить планы, нацеленные на среднесрочное и долгосрочное размещение у себя беженцев.

Ранее во вторник советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США и их западные партнеры намерены в четверг объявить о новых санкциях против России.

"Речь пойдет о новом пакете санкций", - сказал он на брифинге, говоря о предстоящих в четверг контактах президента США Джо Байдена с союзниками в Европе. Салливан не уточнил, какая именно группа стран будет делать это объявление и войдет ли в нее Евросоюз.

При этом он отметил, что администрация США и союзники должны работать не только над определением новых мишеней для санкций против РФ, но и над тем, чтобы ликвидировать лазейки, позволяющие обходить уже введенные меры.

Саммит ЕС пройдет 24-25 марта.