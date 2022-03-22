Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Лидеры ЕС на саммите объявят о готовности вводить еще санкции против РФ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Лидеры стран ЕС на саммите на этой неделе собираются выразить готовность, если в этом будет необходимость, к новым санкциям против России. Об этом сообщает итальянский телеканал TGcom24 со ссылкой на черновой вариант текста итогового заявления.

По информации телеканала, в документе сказано, что ЕС "остается готовым быстро принимать скоординированные санкции". Кроме того, в нем отмечается, что страны ЕС должны вместе с Еврокомиссией готовить планы, нацеленные на среднесрочное и долгосрочное размещение у себя беженцев.

Ранее во вторник советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США и их западные партнеры намерены в четверг объявить о новых санкциях против России.

"Речь пойдет о новом пакете санкций", - сказал он на брифинге, говоря о предстоящих в четверг контактах президента США Джо Байдена с союзниками в Европе. Салливан не уточнил, какая именно группа стран будет делать это объявление и войдет ли в нее Евросоюз.

При этом он отметил, что администрация США и союзники должны работать не только над определением новых мишеней для санкций против РФ, но и над тем, чтобы ликвидировать лазейки, позволяющие обходить уже введенные меры.

Саммит ЕС пройдет 24-25 марта.

ЕС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин обсудил с Макроном переговоры между российскими и украинскими представителями

Путин обсудил с Макроном переговоры между российскими и украинскими представителями

США готовятся объявить о новых санкциях против РФ в четверг

Российский спутник связи "Меридиан-М" выведен на орбиту

Российский спутник связи "Меридиан-М" выведен на орбиту
Пандемия коронавируса

ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID в Европе после снятия ограничений

ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID в Европе после снятия ограничений

Япония заявила протест на решение РФ прекратить переговоры по мирному договору

В Белоруссии закрылся лагерь мигрантов на границе с Польшей

В Белоруссии закрылся лагерь мигрантов на границе с Польшей

Нефть продолжает дорожать на опасениях расширения санкций ЕС против России

Что случилось этой ночью: вторник, 22 марта

Фондовые индексы США закрылись в минусе после заявлений Пауэлла

Фондовые индексы США закрылись в минусе после заявлений Пауэлла
Военная операция на Украине

Байден заявил, что у Украины достаточно средств для ведения оборонительных действий

Байден заявил, что у Украины достаточно средств для ведения оборонительных действий
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код