Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

В США не увидели признаков поставок китайской военной помощи России

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В США не видят признаков поставки военного оборудования Китаем в Россию, продолжают следить за ситуацией. Об этом заявил советник американского президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

"С момента встречи (Салливана с китайским коллегой - ИФ) и с момента разговора президента с Си Цзиньпином мы не видели признаков предоставления военного оборудования Китаем России", - заявил Салливан во время пресс-брифинга. Он отметил, что в США продолжают наблюдать за ситуацией.

Также Салливан добавил, что президент США Джо Байден сообщил председателю КНР Си Цзиньпину о последствиях подобных поставок. По словам Салливана, лидеры "поняли друг друга".

Салливан и глава канцелярии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи встретились 14 марта в Риме, где обсудили ситуацию на Украине, а также отношения США и КНР. Телефонный звонок Байдена и Си Цзиньпина состоялся 18 марта.

США Китай Украина РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин обсудил с Макроном переговоры между российскими и украинскими представителями

Путин обсудил с Макроном переговоры между российскими и украинскими представителями

Лидеры ЕС на саммите объявят о готовности вводить еще санкции против РФ

США готовятся объявить о новых санкциях против РФ в четверг

Российский спутник связи "Меридиан-М" выведен на орбиту

Российский спутник связи "Меридиан-М" выведен на орбиту
Пандемия коронавируса

ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID в Европе после снятия ограничений

ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID в Европе после снятия ограничений

Япония заявила протест на решение РФ прекратить переговоры по мирному договору

В Белоруссии закрылся лагерь мигрантов на границе с Польшей

В Белоруссии закрылся лагерь мигрантов на границе с Польшей

Нефть продолжает дорожать на опасениях расширения санкций ЕС против России

Что случилось этой ночью: вторник, 22 марта

Фондовые индексы США закрылись в минусе после заявлений Пауэлла

Фондовые индексы США закрылись в минусе после заявлений Пауэлла
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код