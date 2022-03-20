Си Цзиньпин призвал США пересмотреть оценки и отказаться от неверных действий

Фото: ТАСС

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшейся беседы с президентом США Джо Байденом обратил внимание на необходимость американцев изменить неверные оценки ситуации в мире и отказаться от ошибочных действий, пишет агентство "Синьхуа" в комментарии по итогам общения лидеров двух стран.

Агентство напомнило, что Си Цзиньпин заявил Бадену о том, что они, "как лидеры крупнейших стран, должны рассмотреть возможность надлежащего решения глобальных проблем, связанных с горячими точками, а также учитывать глобальную стабильность".

"...если они (США - ИФ) будут продолжать неправильно оценивать ситуацию по основным глобальным вопросам и продолжать применять неправильные методы, это приведет только к дальнейшей эскалации, что, в свою очередь, обернется невосполнимыми потерями", - говорится в комментарии.

"Синьхуа" отмечает, что ряд принятых Западом во главе с США в недавнем прошлом односторонних санкций "не только не способствовали надлежащему разрешению связанных с этим острых проблем, но и еще больше усилили конфликты и даже привели к серьезным кризисам".

Агентство пишет, что Байден заверял Си Цзиньпина в том, что США не стремятся к "новой холодной войне" с КНР.

"Это именно то, что Байден пообещал Китаю на видеосвязи и в прошлом году", - говорится в публикации.

В связи с этим лидер КНР сказал, что китайско-американские отношения еще не вышли из затруднительного положения, созданного предыдущей администрацией США, но сталкиваются со все большим количеством проблем.

"Прямая причина заключается в том, что некоторые люди в Соединенных Штатах не выполнили важный консенсус, достигнутый главами государств, и не выполнили обещания президента Байдена", - пишет "Синьхуа".

Отдельные политики продолжают "провоцировать проблемы, затрагивающие основные интересы Китая", говорится в комментарии.

Это - поддержка сил "независимости Тайваня", попытки использовать проблемы Украины для распространения ложной информации и искажения позиции Китая и даже угрозы санкций, продолжающееся вмешательство во внутренние дела Китая по вопросам, связанным с Синьцзяном, Тибетом и Гонконгом, уточнило агентство.

В публикации также говорится, что Си Цзиньпин изложил Байдену позицию Китая по украинскому кризису.

"Все стороны должны совместно поддерживать российско-украинский диалог и переговоры, вести переговоры о результатах и мире. Соединенные Штаты и НАТО должны вступить в диалог с Россией, чтобы разрешить суть украинского кризиса и проблемы безопасности России и Украины", - процитировало "Синьхуа" заявление председателя КНР.