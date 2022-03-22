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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Президент Польши констатировал, что основополагающий акт РФ-НАТО перестал существовать

Президент Польши констатировал, что основополагающий акт РФ-НАТО перестал существовать
Президент Польши Анджей Дуда
Фото: AP/ТАСС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Президент Польши Анджей Дуда заявил, что основополагающий акт Россия-НАТО об отношениях, сотрудничестве и безопасности, заключенный в Париже в 1997 году, перестал существовать.

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"Нужно громко сказать, что акт Россия-НАТО перестал существовать... НАТО также должно прекратить упоминать акт 1997 года, его положения и любые вытекающие из него обязательства", - сказал Дуда во время брифинга в Бухаресте во вторник.

Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и Организацией североатлантического договора был подписан в Париже 27 мая 1997 года и был денонсирован стороной НАТО 25 февраля 2022 года. Соглашение было нацелено на баланс интересов между сторонами и на разоружение с обеих сторон, хотя и без отказа от политики сдерживания.

Преамбула договора гласила, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников.

В самом договоре провозглашалось, что РФ и НАТО в Европе будут совместно укреплять роль ОБСЕ в общеевропейской безопасности; откажутся от применения силы кроме как с санкции Совбеза ООН; будут уважать территориальную целостность государств и Хельсинкский акт и признают за европейскими государствами право выбора путей обеспечения собственной безопасности.

Анджей Дуда НАТО
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