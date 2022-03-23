Байден отправится в Европу обсуждать дальнейшую реакцию Запада на события на Украине

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в среду отправляется в Европу, где примет участие в саммите лидеров НАТО, стран G7 и выступит перед лидерами Евросоюза, основная цель его поездки - координация дальнейшей реакции Запада на ситуацию на Украине.

"Президент Байден отправляется завтра в Европу, чтобы укрепить невероятное единство, которые мы выстроили с союзниками и партнерами (...) и консультироваться относительно следующих шагов", - заявил в ходе брифинга во вторник в Белом доме советник американского президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Сначала Байден отправится в Брюссель, где 24 марта состоится саммит лидеров стран НАТО, также 24-25 марта состоится заседание Европейского Совета, в ходе которого Байден, как ожидается, выступит с речью. Также 24 марта пройдет встреча лидеров G7.

"Он посетит созванный в экстренном порядке саммит лидеров стран НАТО, он примет участие во встрече лидеров G7 и выступит с посланием к лидерам 27 членов Европейского Союза на заседании Евросовета", - заявил Салливан.

В частности, на этих мероприятиях будут обсуждаться такие темы, как военная помощь Украине и оказание давления на Россию при помощи санкций: как посредством разработки новых мер, так и ужесточением уже существующих.

"Он объявит о совместных действиях по укреплению европейской энергетической безопасности и сокращению зависимости Европы от российского газа", - добавил Салливан.

Кроме того, по словам Салливана, Байден вместе с партнерами планирует объявить о новых санкциях против РФ. Он не уточнил, с кем именно из своих партнеров США собираются сделать это.

Из Брюсселя Байден отправится в Польшу, встретится с американскими военнослужащими, а также с экспертами, занимающимися вопросами гуманитарного характера. В Польше он также проведет встречу с президентом этой страны Анджеем Дудой.