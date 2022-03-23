Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Хиллари Клинтон заболела коронавирусом

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Бывший госсекретарь США и кандидат в президенты от Демократической партии в 2016 году Хиллари Клинтон заболела COVID-19.

"У меня положительный результат теста на COVID-19. Я испытываю легкие симптомы простуды, но чувствую себя хорошо", - написала Клинтон в своем твиттере.

Она также отметила, что ее муж (бывший президент США Билл Клинтон), получил отрицательный тест на COVID-19. Однако пока он будет находиться на карантине.

Клинтон заявила, что благодарна за защиту от серьезного течения болезни, которую обеспечивает вакцина. Она призвала всех, кто еще не привился от COVID-19, сделать это.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки получила положительный результат теста на COVID-19. Она сообщила, что благодаря вакцине у нее "только незначительные симптомы".

Хиллари Клинтон Билл Клинтон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Зеленский сообщил, что переговоры с Россией "шаг за шагом идут вперед"

Байден отправится в Европу обсуждать дальнейшую реакцию Запада на события на Украине

Президент Польши констатировал, что основополагающий акт РФ-НАТО перестал существовать

Президент Польши констатировал, что основополагающий акт РФ-НАТО перестал существовать

Путин обсудил с Макроном переговоры между российскими и украинскими представителями

Путин обсудил с Макроном переговоры между российскими и украинскими представителями

Лидеры ЕС на саммите объявят о готовности вводить еще санкции против РФ

США готовятся объявить о новых санкциях против РФ в четверг

Российский спутник связи "Меридиан-М" выведен на орбиту

Российский спутник связи "Меридиан-М" выведен на орбиту
Пандемия коронавируса

ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID в Европе после снятия ограничений

ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID в Европе после снятия ограничений

Япония заявила протест на решение РФ прекратить переговоры по мирному договору

В Белоруссии закрылся лагерь мигрантов на границе с Польшей

В Белоруссии закрылся лагерь мигрантов на границе с Польшей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код