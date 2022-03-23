Хиллари Клинтон заболела коронавирусом

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Бывший госсекретарь США и кандидат в президенты от Демократической партии в 2016 году Хиллари Клинтон заболела COVID-19.

"У меня положительный результат теста на COVID-19. Я испытываю легкие симптомы простуды, но чувствую себя хорошо", - написала Клинтон в своем твиттере.

Она также отметила, что ее муж (бывший президент США Билл Клинтон), получил отрицательный тест на COVID-19. Однако пока он будет находиться на карантине.

Клинтон заявила, что благодарна за защиту от серьезного течения болезни, которую обеспечивает вакцина. Она призвала всех, кто еще не привился от COVID-19, сделать это.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки получила положительный результат теста на COVID-19. Она сообщила, что благодаря вакцине у нее "только незначительные симптомы".