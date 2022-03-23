ФБР обнаружило повышенный интерес к компаниям США со стороны "русских хакеров"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - ФБР отметило повышенный интерес хакеров к американским компаниям с момента начала спецоперации на Украине, сообщают американские СМИ.

По сообщению ФБР от 18 марта, с которым удалось ознакомиться СМИ, хакеры, которые, вероятно, "связаны с российскими интернет-адресами", сканировали сети пяти энергетических американских компаний и, по меньшей мере, 18 американских компаний в таких секторах, как оборона и финансовые услуги.

Отмечается, что сканирование сети на наличие недостатков или уязвимостей может предшествовать кибератаке.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что кибератаки являются одним из инструментов, которые "Россия, скорее всего, будет использовать".

В свою очередь, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер заявила, что в настоящее время у Вашингтона нет доказательств какой-либо конкретной российской кибератаки.

"Нет никаких доказательств какой-либо конкретной кибератаки, которую мы ожидаем", - сказала Нюбергер.

"Мы наблюдаем некоторую подготовительную деятельность, и это то, чем мы поделились (...) с компаниями, которые, по нашему мнению, могут пострадать", - отметила она.