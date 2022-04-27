США предложили до $10 млн за информацию о предполагаемых хакерах из России

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Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Госдепартамент США объявил награду в размере до $10 млн за информацию о шести предполагаемых сотрудниках российской разведки, которых американские власти обвиняют в причастности к кибератаке с применением вируса NotPetya в 2017 году.

"Вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, которая позволила бы установить личность или определить местонахождение любого человека, который, действуя по поручению или под контролем иностранного правительства, участвовал в кибератаках против важных объектов инфраструктуры США", - говорится в распространенном заявлении госдепа.

В сообщении уточняется, что госдеп в данном случае просит информацию о шести россиянах из хакерской группировки, по утверждению США, известной как Sandworm Team, Telebots, Voodoo Bear и Iron Viking. Вашингтон считает, что разыскиваемые люди были причастны к заражению компьютеров в США и во всем мире вредоносной программой, известной как NotPetya, 27 июня 2017 года.

Ранее в ФБР отметили повышенный интерес хакеров к американским компаниям с момента начала спецоперации на Украине. По данным ведомства, хакеры, которые, вероятно, "связаны с российскими интернет-адресами", сканировали сети пяти энергетических американских компаний и, по меньшей мере, 18 американских компаний в таких секторах, как оборона и финансовые услуги.

Президент США Джо Байден также заявлял, что кибератаки являются одним из инструментов, которые "Россия, скорее всего, будет использовать". В свою очередь, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер отмечала, что в настоящее время у Вашингтона нет доказательств какой-либо конкретной российской кибератаки.