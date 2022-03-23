Американские сенаторы и министр финансов США обсудят законопроект о блокировке золотого резерва РФ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Двухпартийная группа сенаторов США работает совместно с министерством финансов, чтобы заблокировать золотые резервы России примерно на $132 млрд в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает новостной портал Axios.

По данным источников портала, министр финансов США Джанет Йеллен встретится на этой неделе с четырьмя сенаторами, чтобы обсудить законопроект о санкциях для лиц, участвующих в операциях с золотом из запасов ЦБ РФ.

Отмечается, что помощники законодателей работали с казначейством в минувшие выходные, чтобы внести некоторые технические изменения в законопроект.

Представитель Минфина сообщил Axios: "Йеллен регулярно встречается с членами Конгресса для обсуждения законодательства. Кроме того, сотрудники казначейства часто оказывают техническую помощь по законопроектам о санкциях".

Рассматриваемый законопроект предполагает применение вторичных санкций к любым американским организациям, сознательно осуществляющим операции с золотом или транспортирующим его из запасов Центрального банка России. Организации также столкнутся с санкциями, если будут продавать золото физически или электронным способом в России.

По словам одного из сенаторов, данный законопроект может быть принят уже на этой неделе.

Ранее двухпартийная группа законодателей в нижней палате Конгресса представила аналогичный законопроект.

Президент США Джо Байден также имеет полномочия вводить такие санкции независимо от Конгресса.