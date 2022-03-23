Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:09

Американские сенаторы и министр финансов США обсудят законопроект о блокировке золотого резерва РФ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Двухпартийная группа сенаторов США работает совместно с министерством финансов, чтобы заблокировать золотые резервы России примерно на $132 млрд в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает новостной портал Axios.

По данным источников портала, министр финансов США Джанет Йеллен встретится на этой неделе с четырьмя сенаторами, чтобы обсудить законопроект о санкциях для лиц, участвующих в операциях с золотом из запасов ЦБ РФ.

Отмечается, что помощники законодателей работали с казначейством в минувшие выходные, чтобы внести некоторые технические изменения в законопроект.

Представитель Минфина сообщил Axios: "Йеллен регулярно встречается с членами Конгресса для обсуждения законодательства. Кроме того, сотрудники казначейства часто оказывают техническую помощь по законопроектам о санкциях".

Рассматриваемый законопроект предполагает применение вторичных санкций к любым американским организациям, сознательно осуществляющим операции с золотом или транспортирующим его из запасов Центрального банка России. Организации также столкнутся с санкциями, если будут продавать золото физически или электронным способом в России.

По словам одного из сенаторов, данный законопроект может быть принят уже на этой неделе.

Ранее двухпартийная группа законодателей в нижней палате Конгресса представила аналогичный законопроект.

Президент США Джо Байден также имеет полномочия вводить такие санкции независимо от Конгресса.

Джанет Йеллен Джозеф Байден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Советник Байдена рассказал о планах исключить Россию из G20

Советник Байдена рассказал о планах исключить Россию из G20

США готовят санкции против большинства депутатов Госдумы РФ

Зеленский сообщил, что переговоры с Россией "шаг за шагом идут вперед"

Байден отправится в Европу обсуждать дальнейшую реакцию Запада на события на Украине

Президент Польши констатировал, что основополагающий акт РФ-НАТО перестал существовать

Президент Польши констатировал, что основополагающий акт РФ-НАТО перестал существовать

Путин обсудил с Макроном переговоры между российскими и украинскими представителями

Путин обсудил с Макроном переговоры между российскими и украинскими представителями

Лидеры ЕС на саммите объявят о готовности вводить еще санкции против РФ

США готовятся объявить о новых санкциях против РФ в четверг

Российский спутник связи "Меридиан-М" выведен на орбиту

Российский спутник связи "Меридиан-М" выведен на орбиту
Пандемия коронавируса

ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID в Европе после снятия ограничений

ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID в Европе после снятия ограничений
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код