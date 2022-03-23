Что случилось этой ночью: среда, 23 марта

Зеленский сообщает о продвижении переговоров, Салливан рассказывает о планах исключить Россию из G20, США готовят санкции против всех депутатов Госдумы

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Зеленский сообщил, что переговоры с Россией "шаг за шагом идут вперед". По словам президента, они идут сложно и "временами скандально", но продвигаются.

- Советник Джо Байдена Джейк Салливан рассказал о планах США и союзников исключить Россию из G20.

- Песков заявил о возможном применении ядерного оружия Россией в случае угрозы существованию страны. "У нас есть доктрина внутренней безопасности. <...> и вы можете почитать о случаях, в которых ядерное оружие может быть использовано" - сказал Дмитрий Песков американским журналистам.

- США готовят санкции против большинства депутатов Госдумы РФ. О введении ограничений в отношении более чем 300 российских депутатов Байден намерен объявить уже в четверг во время поездки в Европу. Байден посетит Брюссель, где примет участие в саммитах НАТО, ЕС и "семерки", а также нанесет визит в Варшаву.

- Макрон готов продолжать усилия по решению украинского конфликта. Он заявил об этом после разговора с Путиным.

- Американские сенаторы и министр финансов США обсудят законопроект о блокировке золотого резерва РФ. Группа сенаторов США от двух партий работает совместно с министерством финансов, чтобы заблокировать золотые резервы России примерно на $132 млрд.

- Президент Польши констатировал, что основополагающий акт РФ-НАТО перестал существовать. Документ был подписан в 1997 г. и денонсирован стороной НАТО в февраля 2022 г.

- Рынок акций США вырос на заявлениях представителей ФРС. Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что Федрезерву следует быстро ужесточить денежно-кредитную политику, чтобы снизить повышательное давление на инфляцию.