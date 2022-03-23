Рынок акций США вырос на заявлениях представителей ФРС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли во вторник на заявлениях представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что Федрезерву следует быстро ужесточить денежно-кредитную политику, чтобы снизить повышательное давление на инфляцию.

"Федрезерву нужно принимать агрессивные меры для удержания инфляции под контролем, - сказал он в интервью Bloomberg TV. - Нам необходимо как минимум дойти до нейтрального уровня, чтобы не оказывать повышательного давления на инфляцию в период, когда она уже значительно выше привычного уровня". В ответ на вопрос о том, как быстро нужно действовать ФРС, Баллард ответил: "Чем быстрее, тем лучше".

Под нейтральным уровнем ставки понимается такое значение, которое не замедляет и не стимулирует рост экономики. Руководители Федрезерва в целом сходятся во мнении, что такому уровню соответствует ставка в 2,5%.

При этом в понедельник глава ФРС Джером Пауэлл заявил о том, что ЦБ готов поднимать стоимость кредитования в стране активными темпами.

"Если мы увидим необходимость в более агрессивных мерах в виде повышения ставки больше чем на 25 базисных пунктов на одном или нескольких заседаниях, мы это сделаем, - сказал он. - А если мы сочтем, что нам нужно сделать денежно-кредитную политику более жесткой, чем предусматривается определением "нейтральный уровень", мы и это сделаем".

Федрезерв предпримет все необходимые меры для возврата к ценовой стабильности, сказал Пауэлл. Инфляция в США в последнее время находится на максимальном уровне за 40 лет.

На прошлой неделе Федрезерв увеличил ставку на 25 б.п. - до 0,25-0,5% годовых. При этом прогноз показал, что руководители центробанка в среднем планируют повысить ставку до 1,9% к концу этого года и до примерно 2,75% к концу следующего.

"Рынок неплохо держится", учитывая, что ФРС начала повышать процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, полагает старший аналитик по глобальным рынкам Wells Fargo Скотт Рен. По его мнению, "реально сильный рынок труда" и "приличный рост экономики" США оказывают поддержку акциям, в то время как инвесторы, похоже, ожидают замедления инфляции в течение следующих двух лет или около того, сообщает MarketWatch.

Индекс активности в производственной отрасли, который рассчитывает Федеральный резервный банк Ричмонда, в марте вырос до 13 пунктов по сравнению с 1 пунктом в предшествующий месяц. При этом аналитики прогнозировали снижение до минус 1 пункта, по данным Trading Economics. Значение индикатора выше нуля говорит об усилении активности в промышленности региона.

Производитель спортивных товаров Nike Inc. сократил чистую прибыль и выручку в третьем финансовом квартале, который завершился 28 февраля, однако показатели оказались лучше прогнозов рынка. Котировки акций компании выросли во вторник на 2,2%.

Кроме того, подорожали бумаги банков, включая JPMorgan Chase & Co. - на 2,1%, Goldman Sachs Group Inc. - на 1,2%, Morgan Stanley - на 1,7% и Citigroup Inc. - на 0,9%.

Китайская технологическая компания Alibaba Group Holding объявила об увеличении объема программы обратного выкупа акций до $25 млрд с $15 млрд. Стоимость ADR компании на бирже NYSE подскочила за день на 11%.

Котировки бумаг Okta Inc. снизились на 1,8% после того, как компания, предоставляющая бизнесу услуги идентификации пользователей, подверглась хакерской атаке.

Крупнейший в мире круизный оператор Carnival Corp. сократил чистый убыток в первом финквартале (декабрь-февраль) и увеличил выручку, однако показатели оказались хуже прогнозов аналитиков. Стоимость компании снизилась на 0,1%.

Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 254,47 пункта (0,74%) и достиг 34807,46 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 за день повысилось на 50,43 пункта (1,13%), составив 4511,61 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии увеличился на 270,36 пункта (1,95%) - до 14108,82 пункта.