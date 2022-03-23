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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:11

Польского чиновника заподозрили в связях с российской разведкой

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Варшаве задержан сотрудник одного из столичных Отделов гражданской регистрации по подозрению в работе на российскую разведку, сообщает в среду польское Радио РМФ.

Радиостанция сообщает, ссылаясь на источники, что этот чиновник поддерживал тесные связи с представителями России, которым мог копировать и передавать ценные документы, касающиеся граждан Польши и находящихся на территории страны иностранцев. Следователи в настоящее время изучают материалы, обнаруженные во время задержания.

Радио РМФ отмечает, что задержание было проведено 17 марта, однако объявлено о нем только сейчас. В отношении задержанного уже избрана мера пресечения - арест. В соответствии с польским законодательством ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Польша Варшава
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