В Польше сообщили о планах выслать из страны около 40 дипломатов РФ

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Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Польские власти приняли решение о высылке примерно 40 российских дипломатов за деятельность, несовместимую с их статусом, сообщил в среду польский информационный портал Onet со ссылкой на источники в правительстве страны.

Портал подчеркивает, что эта информация пока официально не подтверждена.

По данным хорошо информированных источников Onet, в связи с решением польских властей в среду утром в МИД страны вызван посол России в Варшаве Сергей Андреев.

Onet отмечает, что в списке фамилии примерно 40 человек, осуществлявших деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, есть и сотрудники российского посольства в Варшаве.

Источники портала сообщили, что деятельность этих дипломатов представляла угрозу безопасности Польши, и ее можно охарактеризовать как шпионаж в пользу иностранного государства.