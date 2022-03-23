Астронавты вышли с МКС в космос для очередных монтажных работ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Американский и немецкий астронавты в среду вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения на ее поверхности очередных монтажных работ. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Выход начался в 08:32 по времени Восточного побережья США (в 15:32 по Москве) из модуля Quest. Предполагается, что он продлится около 6,5 часов.

Американцу Радже Чари и немцу Маттиасу Мауреру предстоит подсоединить шланги к радиатору теплоотводящей системы, удаляющей с МКС аммиак, подключить кабели питания и передачи данных к платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus, а также заменить одну из видеокамер станции.

Как сообщало NASA, 13 марта американские астронавты Кэйла Бэррон и Раджа Чари также совершили многочасовой выход в открытый космос с борта МКС для проведения ремонтно-монтажных работ на ее поверхности.

Нынешний выход в открытый космос членов экипажа МКС стал уже третьим в текущем году и 238-м в истории станции с 1998 года.

В настоящее время экипаж МКС состоит из ее командира, космонавта "Роскосмоса" Антона Шкаплерова, космонавта Петра Дубова, прибывших 19 марта на корабле "Союз МС-21" Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова, астронавтов NASA Марка Ванде Хай, Раджи Чари, Томаса Маршбёрна и Кейла Бэррон, а также астронавта ESA Маттиаса Маурера. 30 марта Шкаплеров, Дубров и Ванде Хай вернутся на Землю на корабле "Союз МС-19".