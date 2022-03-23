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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Астронавты вернулись на борт МКС после проведения монтажных работ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Двое астронавтов в среду после многочасового выхода в открытый космос с Международной космической станции (МКС) вернулись на ее борт после завершения на ее поверхности монтажных работ, сообщило NASA.

Выход начался в 08:32 по времени Восточного побережья США (в 15:32 по московскому времени) из модуля Quest. Он продлил около 6,5 часов.

Американец Раджа Чари и немец Маттиас Маурер подсоединили шланги к радиатору теплоотводящей системы, удаляющей с МКС аммиак, подключили кабели питания и передачи данных к платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus, а также заменили одну из видеокамер станции.

15 марта американские астронавты Кэйла Бэррон и Раджа Чари также совершили многочасовой выход в открытый космос с борта МКС для проведения ремонтно-монтажных работ на ее поверхности.

Нынешний выход в открытый космос членов экипажа МКС стал уже третьим в текущем году и 238-м в истории станции с 1998 года.

В настоящее время экипаж МКС состоит из ее командира, космонавта "Роскосмоса" Антона Шкаплерова, космонавта Петра Дубова, прибывших 19 марта на корабле "Союз МС-21" Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова, астронавтов NASA Марка Ванде Хай, Раджи Чари, Томаса Маршбёрна и Кейла Бэррон, а также астронавта ESA Маттиаса Маурера. 30 марта Шкаплеров, Дубров и Ванде Хай вернутся на Землю на корабле "Союз МС-19".

МКС NASA
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