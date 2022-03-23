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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

В НАТО допустили согласование дополнительной военной помощи Украине на саммите альянса

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг предположил, что в ходе саммита альянса будет согласована дополнительная военная помощь Украине, включая оборудование для защиты от химического и биологического оружия.

"Я ожидаю, что завтра союзники (по НАТО) согласуют предоставление дополнительной помощи, включая помощь в области кибербезопасности, а также оборудованием, чтобы помочь Украине защититься от химической, биологической, радиоактивной и ядерной угрозы", - сказал Стотенберг в среду журналистам в Брюсселе.

Он добавил, что союзники по альянсу "решительно настроены относительно того, чтоб сделать все возможное для поддержки Украины".

"Но также перед нами стоит ответственность, чтобы не дать войне выйти за пределы Украины, и не стать конфликтом между НАТО и Россией, потому что это приведет к еще большему количеству смертей и разрушений", - добавил генсек альянса.

Столтенберг также заявил, что лидеры стран НАТО на саммите в четверг не собираются обсуждать вопрос о членстве Украины в альянсе.

Саммит НАТО состоится в Брюсселе 24 марта в очном формате.

НАТО Йенс Столтенберг Украина
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