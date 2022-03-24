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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Зеленский на саммите НАТО попросил неограниченной военной помощи

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите НАТО, где заявил, что Киеву нужна военная помощь без ограничений.

Зеленский добавил, что альянс мог бы предоставить Украине один процент от всех своих танков и самолетов.

Он напомнил, что Украина обращалась к представителям НАТО за боевыми самолетами и танками как на возмездной, так и на безвозмездной основе, однако ничего не получила. По словам Зеленского, "самое страшное" в нынешней ситуации для Украины - "не иметь ясных ответов на запросы о помощи".

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг предположил, что в ходе саммита альянса в четверг будет согласована дополнительная военная помощь Украине, включая оборудование для защиты от химического и биологического оружия.

Хроника 24 февраля – 24 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Зеленский Украина НАТО
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