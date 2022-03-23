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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

В Молдавии не увидели последствий для себя от перехода на расчеты в рублях за газ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что переход на расчеты за газ в рублях не будет иметь никаких последствий для Молдавии.

"Эта мера не касается Молдавии. К тому же договор между "Газпромом" и "Молдовагазом" предусматривал выплаты как в долларах, так и в евро или рублях. Никаких последствий в отношениях с "Газпромом" не будет", - сказал Спыну, отвечая в среду на вопросы журналистов после заседания правительства.

Ранее в тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что продажа газа и другой экспорт из России в страны Европы и США в ближайшее время будет переведена в рубли. Он сообщил, что Россия продолжит поставки газа в соответствии с объемами и ценами, которые были зафиксированы в ранее заключенных контрактах.

Молдавские СМИ сообщали, что обновленный договор между "Молдовагаз" и "Газпромом", который вступил в силу 1 ноября 2022 года сроком на 5 лет, предусматривает расчеты как в долларах, так и в евро или рублях.

Молдавия
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