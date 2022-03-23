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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:57

NASA попросило разработать посадочный модуль для миссий по высадке человека на Луну

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) просит американские компании разработать концепцию нового посадочного модуля для высадки астронавтов на лунную поверхность в рамках программы "Артемида", говорится в сообщении на сайте управления.

"Согласно новому подходу, NASA просит американские компании предложить на рассмотрение концепции спускаемых аппаратов, способных перемещать астронавтов между лунной орбитой и лунной поверхностью, в рамках миссий после "Артемиды-3", в ходе которой (на Луну - ИФ) впервые за более чем 50 лет высадятся астронавты", - говорится в сообщении NASA.

Планируется, что новый посадочный модуль будет использоваться наряду с другим модулем - Starship HLS, разработанным компанией SpaceX. Отмечается, что предварительные условия контракта будут опубликованы NASA в ближайшие недели.

По словам менеджера программы по разработке системы для высадки людей, "подобная стратегия ускоряет прогресс в достижении устойчивого и долгосрочного осуществления посадок (на Луну - ИФ) к периоду 2026-2027 годов".

В сентябре 2019 года, NASA обратилась к частным компаниям с предложением поучаствовать в конкурсе по созданию инновационных проектов в рамках программы по разработке системы высадки человека на Луну в 2024 году.

В конкурсе на получение контракта приняли участие SpaceX, Dynetics и Blue Origin в партнерстве с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper.

В апреле 2020 года NASA выделило участникам деньги на разработку проекта системы по безопасной высадке человека на Луну до декабря того же года, общая сумма ассигнований составила 967 млн долларов.

В апреле прошлого года NASA объявило, что контракт на отправку астронавтов на Луну в 2025 году получила компания Маска SpaceХ.

NASA рассчитывает, что SpaceX создаст на основе предложенного Starship HLS аппарат, способный осуществить еще одну миссию в рамках программы, воспользовавшись возможностью, предусмотренной контрактом.

NASA Артемида Луна
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