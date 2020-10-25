Рогозин заявил о неспособности США реализовать лунную программу без РФ

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Освоение Луны возможно только в международной кооперации, ни одно государство ни справится с этим в одиночку, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Я думаю, что будущее покорение Луны не сможет быть национализировано какой-то оной страной, они не обойдутся без нас", - сказал Рогозин в эфире Первого канала, комментируя планы Соединенных Штатов по освоению Луны.

Глава "Роскосмоса" уверен, что сотрудничество в космосе между Россией и США будет сохраняться в любом случае.

"Мы придем на помощь американцам. Я думаю, что американцы не откажутся оказать нам помощь", - отметил он.

В данный момент NASA совместно с с Европейским и Японским космическими агентствами реализует проект возобновления полетов на Луну Artemis ("Артемида").

Ранее в "Роскосмосе" раскритиковали планы США по самостоятельной добыче ресурсов на Луне. Рогозин тогда сравнил их с действиями Вашингтона на Ближнем Востоке.

6 апреля президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. Текст документа распространила пресс-служба Белого дома.

Савельев в ответ на это обвинил США в попытке захватить Луну. "В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах - все помнят, что из этого вышло", - отметил он.