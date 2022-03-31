"Латвийская желдорога" продолжит увольнения из-за спада грузоперевозок

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Госкомпания Latvijas dzelzcels (LDz, "Латвийская железная дорога") из-за сокращения грузопотока может уволить еще около 600 сотрудников, сообщил в телеэфире министр сообщения Латвии Талис Линкайтс .

В 2021 году в компании сократили почти 1400 человек.

"Первые наброски свидетельствуют о том, что примерно 600 сотрудников еще можно уволить", - заявил министр, добавив, что LDz поручено подготовить пессимистичный и оптимистичный сценарии развития и программу действий на случай соответствующего сценария.

"Конкретный план действий может быть известен в мае", - отметил Линкайтс.

По его словам, полностью заместить российские и белорусские грузы на железнодорожном транспорте не удастся, но идет работа по замещению их грузами из других стран, таких как Казахстан, Узбекистан и Китай.

С осени прошлого года через Латвию активно перевозится уголь из Казахстана, который обещал, что грузы, перевозимые через Петербург, будут перенаправлены на Латвию. "Первые такие грузы должны быть в Латвии после 10 апреля. Тогда мы увидим, выполняются ли все достигнутые договоренности", - подчеркнул министр.

Latvijas Dzelzcels занимается железнодорожными грузоперевозками и содержанием ж/д инфраструктуры. В концерн LDz входят предприятия LatRailNet, LDz Cargo, LDz Infrastruktura, LDz Ritosa sastava serviss и LDz Apsardze.