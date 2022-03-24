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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:53

Сингапурская Olam отложила листинг подразделения в Лондоне из-за волатильности

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Сингапурская Olam International Ltd., один из крупнейших производителей и трейдеров сельскохозяйственных товаров, отложила листинг подразделения пищевых ингредиентов на бирже в Лондоне, сославшись на волатильность на рынке.

Как сообщила компания, события на Украине и их влияние на рынок повлияли на принятие решения Olam об отмене запланированного на второй квартал размещения.

"Мы по-прежнему намерены провести листинг бизнеса и будем оценивать подходящие сроки на постоянной основе, принимая во внимание преобладающие рыночные условия", - отмечается в сообщении.

Olam запланировала IPO подразделения в Лондоне летом прошлого года. По мнению компании, листинг предоставил бы доступ к большой и диверсифицированной базе инвесторов в Лондоне с крупными и ликвидными рынками капитала.

Olam тогда не обозначила объем размещения. По подсчетам экспертов сингапурского банка UOB Kay Hian, он мог бы составить $5,89-10,31 млрд.

Компания также намеревалась провести вторичное размещение в Сингапуре.

Olam International
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