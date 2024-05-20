"Русмолко" в 2024 году вложила 330 млн рублей в покупку сельхозтехники

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - "Русская молочная компания" ("Русмолко", принадлежит сингапурской Olam International), крупный производитель сырого молока, в ходе подготовки к посевной кампании вложила 330 млн рублей в покупку сельхозтехники.

Было приобретено 20 единиц машин и механизмов, сказано в пресс-релизе компании. Теперь в автопарке холдинга свыше 500 единиц сельскохозяйственной техники, включая комбайны, сеялки, тракторы, культиваторы и другое.

"Русмолко" планирует в 2024 году засеять различными сельхозкультурами более 46 тысяч га в Пензенской области. "Наличие собственного растениеводческого направления позволяет обеспечивать постоянно растущее поголовье крупного рогатого скота кормами собственного производства", - говорится в пресс-релизе.

Земельный банк компании в Пензенской области превышает 152 тысячи га. "Русмолко" сформировала в регионе замкнутый цикл, включающий производство, хранение и переработку зерна, говорится в пресс-релизе.

В 2023 году компания произвела 161 тысячу тонн молока, что на 10% больше, чем годом ранее. На 1 марта 2024 года поголовье крупного рогатого скота на трех молочных фермах превысило 33 тысячи голов, из которых свыше 16 тысяч - коровы. Надой на одну фуражную корову составляет порядка 12 тысяч литров в год.

Под управлением компании находятся три молочных комплекса, расположенных в Пензенской области.

Olam International представлена в 65 странах мира. В России она начала работу в 2002 году.