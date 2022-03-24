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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Талибы опровергли смену главы правительства Афганистана

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Официальный представитель контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Забихулла Муджахид опроверг сообщения СМИ о смене премьер-министра страны.

"Сообщения некоторых СМИ о смене премьер-министра не соответствуют действительности, никаких изменений в кабинете министров или других ведомствах не произошло", - написал Муджахид в твиттере.

Египетское издание Bawaba al-Ahram ранее сообщило, что ключевые изменения в правительстве талибов произошли на прошедшем в Кандагаре заседании кабинета министров. В частности, оно отмечало, что Абдул Гани Барадар назначен премьер-министром, сменив на этом посту Мухаммада Хасана Ахунда.

Талибан Афганистан
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