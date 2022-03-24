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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

RWE и OGE запланировали создать в Германии первую водородную сеть к 2030 г.

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Германские RWE AG, крупнейшая энергетическая компания Европы, и газотранспортный оператор Open Grid Europe GmbH планируют создать в Германии первую водородную сеть для обеспечения страны более экологичными источниками электроэнергии.

Согласно сообщению RWE, в рамках проекта H2ercules предполагается соединить терминалы по производству, хранению и импорту водорода на севере Германии с промышленными потребителями (к примеру, сталелитейными, химическими или нефтеперерабатывающими заводами) на западе и юге страны посредством трубопроводной сети протяженностью 1,5 тыс. км.

В рамках H2ercules RWE также планирует увеличить мощности по выпуску "зеленого" водорода до 1 ГВт.

По оценкам, для реализации проекта потребуются инвестиции в размере примерно 3,5 млрд евро. Ввод большей части сетей в эксплуатацию ожидается к 2030 году.

В проекте можно будет использовать преобразованные газовые трубопроводы, что позволит значительно ускорить процесс запуска сети. Также существует возможность подключения Германии к основным международным маршрутам поставки водорода через другие страны - Норвегию, Нидерланды, Бельгию, Францию и Чехию.

Инициативой уже заинтересовались крупные компании, в частности германская промышленная группа ThyssenKrupp AG.

RWE OGE Open Grid Europe H2ercules Германия
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