RWE откажется от угля в энергогенерации раньше срока - к 2030 году

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Германская энергетическая компания RWE AG намерена отказаться от использования угля в энергогенерации к 2030 году, а не к 2038 году, как планировалось ранее.

"Это будет означать, что порядка 280 млн тонн угля не будут использованы, то есть удастся избежать выброса 280 млн тонн CO2, - говорится в пресс-релизе RWE. - Более скорый отказ от использования угля внесет существенный вклад в достижение целей Германии в сфере защиты климата".

В краткосрочной перспективе RWE будет вынуждена увеличить использование угля для энергогенерации, чтобы заместить газ, поставки которого из России резко сократились. Компания предупреждала об этом в августе.

"В то же время мы инвестируем миллиарды евро в то, чтобы ускорить энергопереход, и мы готовы отказаться от использования угля к 2030 году", - отмечается в пресс-релизе.

Такое решение не предусматривает дополнительных компенсаций для компании от государства.

К 2030 году RWE планирует инвестировать более 50 млрд евро по всему миру в развитие "зеленой" энергетики, в том числе 15 млрд евро в ФРГ.

С начала 2022 года капитализация RWE выросла на 9,2%.