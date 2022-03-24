Генассамблея ООН призвала к немедленному прекращению огня на Украине

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию, в которой на Россию возложена ответственность за гуманитарный кризис на Украине и в которой есть призыв к немедленному прекращению огня и оказанию гуманитарной помощи нуждающимся, передает АР.

Представители 140 стран проголосовали за принятие резолюции, 38 воздержались. Против проголосовали Россия, Белоруссия, КНДР, Эритрея и Сирия.

Среди воздержавшихся Китай, Куба, Армения, ЦАР, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Пакистан, ЮАР.

2 марта Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением российской военной операции и с требованием вывода российских военных с Украины. Тогда ее приняли 141 голосом против пяти с 35 воздержавшимися. В Москве эту резолюцию назвали политизированной и антироссийской.