Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:30

Норвежец возглавил комиссию ООН по расследованию нарушений гуманитарного права на Украине

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Совет ООН по правам человека (СПЧ) учредил независимую комиссию по расследованию фактов нарушения прав человека и международного гуманитарного права на Украине, ее возглавил судья из Норвегии Эрик Месе, пишет Le Figaro.

Месе ранее был председателем Международного уголовного трибунала по Руанде, а также судьей в Европейском суде по правам человека. Также в комиссию назначены правозащитница из Боснии и Герцеговины Ясминка Джумхур и специальный докладчик ООН по пропаганде истины, справедливости, возмещения ущерба и гарантий неповторения колумбиец Пабло де Грейфф.

В резолюции совета говорится, что комиссия займется "сбором и анализом" доказательств нарушения прав человека и международного гуманитарного права с целью выявления виновных и привлечения их в будущем к ответственности.

Хроника 24 февраля – 30 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
ООН СПЧ Эрик Месе Украина ЕСПЧ Руанда
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Франция с 1 апреля возобновит выдачу россиянам туристических виз

Франция с 1 апреля возобновит выдачу россиянам туристических виз

В Азербайджане завели уголовное дело на депутата Госдумы Делягина

В Азербайджане завели уголовное дело на депутата Госдумы Делягина

Украинско-американский хоккейный агент призвал прекратить угрозы российским игрокам НХЛ

Польша намерена отказаться от российских нефти, газа и угля до конца года

Польша намерена отказаться от российских нефти, газа и угля до конца года

Германия запустила план действий на случай прекращения поставок газа из РФ

Германия запустила план действий на случай прекращения поставок газа из РФ

"Союз" с российскими космонавтами и астронавтом NASA расстыковался с МКС

Пандемия коронавируса

Число смертей от COVID-19 в мире за неделю выросло более чем на 40%

Число смертей от COVID-19 в мире за неделю выросло более чем на 40%

Что случилось этой ночью: среда, 30 марта

Военная операция на Украине

Блинкен счел, что ситуация на Украине повлияла на поставки продовольствия в мире

Лавров прибыл с визитом в Китай

Лавров прибыл с визитом в Китай
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код