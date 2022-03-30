Норвежец возглавил комиссию ООН по расследованию нарушений гуманитарного права на Украине

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Совет ООН по правам человека (СПЧ) учредил независимую комиссию по расследованию фактов нарушения прав человека и международного гуманитарного права на Украине, ее возглавил судья из Норвегии Эрик Месе, пишет Le Figaro.

Месе ранее был председателем Международного уголовного трибунала по Руанде, а также судьей в Европейском суде по правам человека. Также в комиссию назначены правозащитница из Боснии и Герцеговины Ясминка Джумхур и специальный докладчик ООН по пропаганде истины, справедливости, возмещения ущерба и гарантий неповторения колумбиец Пабло де Грейфф.

В резолюции совета говорится, что комиссия займется "сбором и анализом" доказательств нарушения прав человека и международного гуманитарного права с целью выявления виновных и привлечения их в будущем к ответственности.