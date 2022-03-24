Президент США выступил за исключение России из G20

Джо Байден Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил в четверг, что выступает за исключение России из G20, однако при этом допустил, что может не добиться этой цели.

"Да. Однако решение зависит от самой группы G20", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он идею исключения РФ из G20 в свете событий на Украине.

"Если это не удастся сделать, тогда нам следует пригласить Украину на встречу", - добавил Байден, говоря о саммите G20, который должен пройти позже в 2022 году.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросы об участии Владимира Путина в саммите G20 и планируемом очном саммите АТЭС предстоит прорабатывать заново.