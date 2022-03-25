Что случилось этой ночью: пятница, 25 марта

Мнение Байдена по вопросу о территориальных уступках Украины, заявление о банкротстве Nord Stream 2 AG, обсуждение в Сенате США новых санкций против России

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Байден назвал прерогативой Киева вопрос о территориальных уступках Москве. "Не думаю, что им придется пойти на это", - отметил глава Белого дома. Байден также выступил за исключение России из G20.

- СМИ сообщили, что компания Nord Stream 2 AG подаст заявление о банкротстве. Немецкая газета "Stuttgarter Zeitung" написала, что корпорация находится в тяжелом финансовом положении из-за санкций, введенных Западом. По данным издания, к заявлению также будет приложена просьба о введении "временного моратория" на деятельность компании.

- Сенат США пока не пришел к компромиссу по законопроекту о новых санкциях в отношении РФ. Речь идет об отмене нормальных торговых отношений и о запрете импорта нефти из РФ. Эти законопроекты рассматриваются в паре, и потому споры по одному из документов могут привести к задержке в процессе одобрения обоих.

- США ввели санкции против двух компаний и одного гражданина РФ за сотрудничество с КНДР. Их обвинили в передаче материалов для ракетной программы Северной Кореи. Отмечается, что санкции введены в отношении компаний ООО "Группа компаний Ардис", ООО "ПФК Профподшипник" и Игоря Мичурина.

- Канада ввела санкции против 160 членов Совета Федерации. Также отмечается, что в ближайшие дни Оттава введет "новые запреты на экспорт определенных товаров и технологий в Россию, чтобы подорвать и ослабить возможности российских военных".