Эрдоган заявил, что Турция продолжает поддерживать контакты с Украиной и Россией

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Турция продолжает поддерживать контакты и с Украиной, и с Россией, и первоочередная задача ее дипломатии заключается в том, чтобы добиться урегулирования ситуации, приводит агентство "Анадолу" заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Мы поддерживаем дипломатические контакты с обеими сторонами, обсуждаем все предложения и поддерживаем все инициативы, направленные на установление мира", - заявил он на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе.

Эрдоган отметил, что Турция поддерживает особые отношения с обеими странами.

"По этой причине первая задача турецкой дипломатии заключается в прекращении военных действий. Мир на Украине должен быть обеспечен по формуле, которая устроит две страны и мировую общественность. Это должен быть стойкий и крепкий мир", - добавил президент Турции.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что после его поездки в Россию и на Украину вероятность прекращения огня на Украине стала выше. Он также сказал, что "в случае формирования площадки для достижения договоренности по вопросам, которые близки к согласованию", также становится весьма возможной встреча лидеров России и Украины.

Чавушоглу добавил, что Киев считает необходимым включить Турцию в число гарантов возможного соглашения по безопасности на Украине.