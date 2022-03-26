Блинкен и Остин обсудили с украинскими министрами итоги саммита НАТО

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин провели переговоры в Варшаве с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, сообщил в субботу госдепартамент.

Согласно сообщению, стороны "обсудили итоги внеочередного саммита НАТО 24 марта в Брюсселе и непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины".

В какой-то момент к участникам переговоров присоединился президент США Джо Байден, который находится с визитом в Польше. Согласно информации Белого дома, собеседники "обсудили дальнейшие усилия по помощи Украине в защите своей территории".