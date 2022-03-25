США обвинили четырех граждан России в киберпреступлениях

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Минюст США предъявил обвинения четырем гражданам России за якобы совершенные киберпреступления в 135 странах.

В одном из обвинительных заключений утверждается, что россиянин Евгений Гладких, называемый сотрудником Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ), в период с мая по сентябрь 2017 года вместе с сообщниками взломали системы иностранного нефтеперерабатывающего завода и установили вредоносное ПО. Уточняется, что ему и его сообщникам якобы удалось внедрить вредоносную программу Triton в систему компании Schneider Electric.

"Впоследствии участники заговора попытались взломать компьютеры американской компании, которая управляла аналогичными объектами критической инфраструктуры в Соединенных Штатах", - заявили в Минюсте.

Отмечается, что обвиняемому в случае признания его виновным грозит в совокупности до 45 лет лишения свободы.

Второе обвинительное заключение направлено против трех граждан России - Павла Акулова, Михаила Гаврилова и Марата Тюкова, которые якобы взламывали с 2012 по 2018 годы компьютеры сотен организаций, связанных с энергетическим сектором, включая атомные электростанции и нефтегазовые компании.

Отмечается, что "хакерская кампания была нацелена на жертв в Соединенных Штатах и более чем в 135 других странах".

Если граждане РФ будут признаны виновными, то Тюкову может грозить до 25 лет лишения свободы, Акулову и Гаврилову - 50.

Тем временем госдеп сообщил, что его профильное подразделение "предлагает вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, ведущую к идентификации или местонахождению" вышеобозначенных лиц.