США предупредили РФ, что ей не следует бездействовать в борьбе с киберпреступностью

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - США довели до сведения РФ, что ее ждут последствия в том случае, если она не окажет помощь в борьбе с киберпреступностью, заявил во вторник на слушаниях в американском Конгрессе директор по кибербезопасности в администрации Соединенных Штатов Крис Инглис.

"Администрация была ясна с Россией по поводу последствий, если та не сможет содействовать с ликвидацией прибежищ (для киберпреступников - ИФ), (...) дипломатических, экономических последствий, также касающихся действий правоохранительных органов", - сказал он.

По его словам, США не будут "бессильны", если Россия не сможет действовать на этом направлении, и привлекут "коалицию" для оказания давления на РФ.

Он отметил, что американские власти самостоятельно пытаются установить личность этих преступников и то, как будет легче их арестовать и экстрадировать в США; также Штаты отслеживают финансовые потоки, связанные с киберпреступностью, а американское разведсообщество оказывает помощь коммерческому сектору в противостоянии киберугрозам.

Россияне, по словам Инглиса, "могут помочь улучшить этот комплекс мер, но отсутствие российского сотрудничества тотально не ослабит" подобные мероприятия.

За последние месяцы США столкнулись с серией мощных кибератак, целью которых было получение выкупа. При этом власти страны приписывали ряд из них хакерам из России. РФ неоднократно отвергала обвинения американской стороны.