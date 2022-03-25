Япония расширила санкционный список против России, включив в него 25 физлиц и 81 юрлицо

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - МИД Японии опубликовал добавление к списку санкций в отношении российских и физических лиц.

В санкционный список попали, в частности, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и его родственники, основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, родственники секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, главного исполнительного директора компании ПАО "НК "Роснефть" Игоря Сечина, супруга и дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, - всего 25 человек.

Санкции вводятся в отношении 81 российского предприятия и компании, в том числе судостроительных и автомобильного завода, предприятий по производству электронной техники.

Кроме того, японское правительство также ввело запрет на экспорт в РФ предметов роскоши.

Ранее Япония объявила о введении санкций в отношении российских руководителей, включая президента РФ Владимира Путина.

В санкционный список также были включены глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Санкции также были введены против 49 российских ведомств, банков и компаний, в частности, ФСБ, ГРУ, АО "Компания "Сухой", АО "РСК "МиГ", госкорпорации "Ростех", ЦБ РФ, ВЭБ, "Промсвязьбанка".