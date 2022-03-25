Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:09

Япония расширила санкционный список против России, включив в него 25 физлиц и 81 юрлицо

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - МИД Японии опубликовал добавление к списку санкций в отношении российских и физических лиц.

В санкционный список попали, в частности, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и его родственники, основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, родственники секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, главного исполнительного директора компании ПАО "НК "Роснефть" Игоря Сечина, супруга и дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, - всего 25 человек.

Санкции вводятся в отношении 81 российского предприятия и компании, в том числе судостроительных и автомобильного завода, предприятий по производству электронной техники.

Кроме того, японское правительство также ввело запрет на экспорт в РФ предметов роскоши.

Ранее Япония объявила о введении санкций в отношении российских руководителей, включая президента РФ Владимира Путина.

В санкционный список также были включены глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, начальник генштаба ВС России Валерий Герасимов, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Санкции также были введены против 49 российских ведомств, банков и компаний, в частности, ФСБ, ГРУ, АО "Компания "Сухой", АО "РСК "МиГ", госкорпорации "Ростех", ЦБ РФ, ВЭБ, "Промсвязьбанка".

Япония Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Австралия ввела санкции в отношении 22 сотрудников российских СМИ и президента Белоруссии

Австралия ввела санкции в отношении 22 сотрудников российских СМИ и президента Белоруссии

США обвинили четырех граждан России в киберпреступлениях

США ввели санкции против двух компаний и одного гражданина РФ за сотрудничество с КНДР

Сенат США пока не пришел к компромиссу по законопроекту о новых санкциях в отношении РФ

Сенат США пока не пришел к компромиссу по законопроекту о новых санкциях в отношении РФ

СМИ сообщили, что компания Nord Stream 2 AG подаст заявление о банкротстве

Канада ввела санкции против 160 членов Совета Федерации

Канада ввела санкции против 160 членов Совета Федерации

Президент США выступил за исключение России из G20

Президент США выступил за исключение России из G20

Лидеры G7 пообещали предотвратить глобальный продовольственный кризис

Лидеры G7 пообещали предотвратить глобальный продовольственный кризис
Военная операция на Украине

Генассамблея ООН призвала к немедленному прекращению огня на Украине

В НАТО решили создать четыре новые тактические группировки на востоке альянса

В НАТО решили создать четыре новые тактические группировки на востоке альянса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код