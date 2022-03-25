Рубль усилил рост к доллару и евро в условиях низкой ликвидности рынка

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Доллар и евро ускорили падение на Московской бирже в пятницу днем, рубль дорожает к бивалютной корзине в условиях низкой ликвидности, пика налоговых выплат марта и отсутствия новых санкций относительно российских энергоресурсов.

Курс доллара США составил 94,25 руб. в 15:00, что на 2,75 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался вплотную к 92 руб. впервые с 1 марта. Евро к этому моменту стоил 102,7 руб., подешевев на 4,1 рубля. Ранее евро опускался ниже 100 руб. впервые с 28 февраля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,36 рубля - до 98,05 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно укрепляется к доллару и евро на дневных торгах, так как участники рынка отыгрывают отсутствие новых санкций относительно российских энергоресурсов в условиях "тонкого" рынка и низкой ликвидности. Поддержку рублю также оказывает пик налогового периода марта.

В центре внимания инвесторов - второй день встреч президента США Джо Байдена с европейскими союзниками. По итогам встреч может быть объявлено о новых санкциях в отношении России, однако игроки позитивно восприняли тот факт, что ЕС не стал вводить запрет на покупку российских энергоносителей, как это ранее сделали США и Великобритания, даже несмотря на то, что решение европейских властей не было неожиданным для рынка.

Власти США и ЕС в пятницу объявили о создании общей рабочей группы по сокращению зависимости Европы от российских энергоресурсов, сообщил Белый дом. Задача рабочей группы - обеспечить энергетическую безопасность Украины, а также подготовить ЕС к следующему зимнему периоду, поддерживая при этом цель ЕС прекратить зависимость от энергетики РФ.

Правительство Австралии ввело санкции в отношении 22 сотрудников российских СМИ, а также в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и членов его семьи, сообщил в пятницу утром австралийский МИД. Правительство Австралии вновь заявило о "неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины".

МИД Японии опубликовал добавление к списку санкций в отношении российских и физических лиц. В санкционный список попали, в частности, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и его родственники, основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, родственники секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, главного исполнительного директора компании ПАО "НК "Роснефть" Игоря Сечина, супруга и дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова - всего 25 человек.

Санкции вводятся в отношении 81 российского предприятия и компании, в том числе судостроительных и автомобильного завода, предприятий по производству электронной техники. Кроме того, японское правительство также ввело запрет на экспорт в РФ предметов роскоши.

Все золото из золотовалютных резервов РФ находится в России - в хранилищах ЦБ, между тем говорится в обновленном списке вопросов и ответов на сайте регулятора. ЦБ опроверг информацию о вывозе им золота из России. "Это неправда. Все золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны", - отметил регулятор.

Банк России признал, что способа избежать блокировки части резервов в долларах и евро не существует. "Безналичная валюта всегда отражается на корреспондентских счетах в иностранных банках и поэтому может быть заморожена", - пояснил ЦБ.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что санкции лишили Россию доступа к $300 млрд своих резервов (почти половине из $640 млрд).

Ряд западных стран в конце февраля 2022 года ввели санкции на операции с российскими ЦБ и Минфином, ограничив возможность России пользоваться частью золотовалютных резервов. Накануне OFAC (подразделение Минфина США) пояснило, что сделки с золотом из резервов РФ подпадают под ранее принятые санкции.

Нефть

Цены на нефть умеренно снижаются в ходе торгов в пятницу, однако завершают неделю уверенным ростом на опасениях дефицита предложения.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 по московскому времени в пятницу составляет $116,87 за баррель, что на 1,81% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели до $110,24 за баррель, что на 1,87% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Между тем с начала недели Brent подорожала примерно на 10%, WTI - на 9%.

Росту цен на нефть способствует беспокойство рынка по поводу сокращения и без того недостаточного предложения из-за военной спецоперации на Украине и введения санкций в отношении России.

США и союзники обсуждают возможность дальнейшего скоординированного высвобождения нефтяных резервов из хранилищ, чтобы ослабить волатильность на рынках, пишет Trading Economics.

Мнения

"Рассчитывать на серьезное укрепление рубля с последующей его стабилизацией на гораздо более высоких уровнях не стоит, пока в Украине продолжается военная спецоперация. Здесь появились новые сообщения о прогрессе в переговорах, но в силу отсутствия деталей игроки не спешат реагировать на подобного рода сигналы, не подкрепленные фактами. В среднесрочной перспективе, при условии отсутствия существенной эскалации конфликта в Украине, можно увидеть спуск пары "доллар-рубль" в более низкий диапазон, в роли верхней границы которого будет выступать круглая отметка 100 рублей. Однако важно помнить, что текущее снижение волатильности - скорее всего признак лишь временной стабилизации курса "россиянина", которому предстоит пройти еще немало испытаний на прочность", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"В пятницу рубль продолжает укрепляться к доллару и евро. Нацвалюта продолжает отыгрывать новость о переходе на торговлю газом за рубли. Дополнительный спрос на рубль создает налоговый период. Кроме того, работает правило принудительной продажи валютной выручки. Стоит отметить, что торги не очень ликвидные. Рубль нащупывает район для бокового движения после первичного шока. Диапазон 95-105 руб. за доллар, ближе к зоне поддержки, наиболее вероятен в ближайшие дни. Но не стоит переоценивать текущее укрепление. Любые внешние новости, связанные с развитием "военной спецоперации" России в Украине, могут существенно влиять на дальнейшее движение рубля. Слишком много факторов неопределенности. Любой позитив может привести к укреплению, любой негатив - к развороту тренда", - говорит заместитель гениректора по инвестициям ИГ "Универ Капитал" Дмитрий Александров.

Банки

Банк России в пятницу, 25 марта, провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на три дня, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн рублей (при лимите 1 трлн рублей и спросе 1 трлн 676,1 млрд рублей) в среднем по ставке 19,18% годовых.

Банки в пятницу на аукционе 3-дневного репо, проводившегося в рамках "тонкой настройки", привлекли 622,758 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ.

Банк России с 3 марта проводит ежедневно по рабочим дням аукционы репо и депозитные аукционы в рамках "тонкой настройки" с лимитами 3 трлн рублей. С 16 марта ЦБ РФ решил сохранить лимит аукциона репо в размере 3 трлн рублей, лимит депозитного аукциона был сокращен до 1 трлн рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно понизились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 20,38% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 21% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 13 б.п. - до 22,67% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 12 б.п. - до 23,58% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 21 б.п. - до 24,04% годовых.