Российские военные уничтожили крупнейшую из оставшихся у ВСУ топливных баз

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили одну из крупнейших украинских топливных баз, расположенную в Киевской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" нанесен удар по базе горючего в населенном пункте Калиновка под Киевом", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

"Уничтожена крупнейшая из оставшихся у вооруженных сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны", - сказал представитель Минобороны РФ.