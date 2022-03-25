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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:02

Российские военные уничтожили крупнейшую из оставшихся у ВСУ топливных баз

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили одну из крупнейших украинских топливных баз, расположенную в Киевской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" нанесен удар по базе горючего в населенном пункте Калиновка под Киевом", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

"Уничтожена крупнейшая из оставшихся у вооруженных сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны", - сказал представитель Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля – 25 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия Минобороны РФ
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