Военные РФ сообщили о почти полном уничтожении ВВС и системы ПВО Украины

Также перестали существовать украинские военно-морские силы, заявили в Генштабе РФ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской заявил о практически полном уничтожении ВВС и системы ПВО Украины, также перестали существовать украинские военно-морские силы.

Об этом Рудской сообщил на брифинге в пятницу

"Демилитаризация Украины достигается как нанесением высокоточных ударов по объектам военной инфраструктуры, местам дислокации соединений и воинских частей, аэродромам, пунктам управления, арсеналам и складам вооружения и военной техники, так и действиями войск по разгрому противостоящих группировок противника", - сказал он.

Рудской также сообщил, что российские военные нанесли поражение 16 основным военным аэродромам Украины,.

"Уничтожено 39 баз хранения и арсеналов, на которых содержалось до 70% всех запасов военной техники, материальных средств и горючего, а также более 1 млн 54 тысяч тонн боеприпасов", - сообщил начальник ГОУ Генштаба.

По словам Рудского, безвозвратные потери украинской армии и Нацгвардии превышают 14 тысяч человек, санитарные составляют около 16 тысяч.

"На момент начала специальной военной операции, Вооруженные силы Украины вместе с Нацгвардией насчитывали 260 тысяч 200 военнослужащих. За месяц военных действий их потери составили порядка 30 тысяч человек, в том числе более 14 тысяч - безвозвратные и около 16 тысяч - санитарные", - сказал он.

По его словам, "существенные потери понесли все 24 соединения сухопутных войск, существовавших до начала операции"

"Организованных резервов у Украины не осталось. Потери восполняются за счет мобилизованных лиц и личного состава войск территориальной обороны, не имеющих необходимой подготовки, что повышает риск больших потерь", - отметил Рудской.

Начальник ГОУ Генштаба также заявил, что за месяц с начала спецоперации на Украине российские военные заблокировали Киев и ряд других городов.

"Наступательные действия Вооруженных сил Российской Федерации осуществляются на различных направлениях. В результате российскими войсками заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области", - сказал Рудской.

По его словам, блокирование украинских городов осуществляется "с целью нанесения такого ущерба объектам военной инфраструктуры, технике, личному составу ВСУ, результаты которого позволяют не только сковывать их силы и не дают им возможности усилить свою группировку на Донбассе, но и не позволят сделать это до полного освобождения российской армией территорий ДНР и ЛНР".

Основные задачи первого этапа операции на Украине в целом выполнены, отметил Рудской. "Существенно снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины, что позволяет, еще раз подчеркну, сосредоточить основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса", - сказал он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против России