В МИД отметили сложности с финансированием российских посольств

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В МИД отметили трудности с финансированием работы российских дипмиссий за рубежом и допустили, что Россия может принять ответные меры. Об этом телеканалу "Россия 24" сказал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

"Мы рекомендуем коллегам обращаться в банки, с которыми они работают, и в МИД страны пребывания, объясняя, что дипломатические представительства не должны подпадать, и они не подпадают официально под действие санкционных мер", - сказал он.

"Но некоторые чиновники в банках или сами банки могут думать по-другому, поэтому не всегда эта сторона закона работает на практике, - допустил чиновник МИД. - Но для этого существует возможность зеркальных ответных мер, которые мы можем предпринять здесь, чтобы все было на основе паритетности и оказывало такое же влияние на коллег из тех стран, которые вводят незаконные ограничения против нас".

Биричевский отметил, что вопросы с финансированием российских посольств за рубежом "постепенно решаются, но решаются сложно".