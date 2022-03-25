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В МИД РФ призвали европейцев задуматься, как оплачивать российский газ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Отказ от российского газа имел бы колоссальные последствия для Евросоюза, европейцам надо задуматься, как его оплачивать, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Как подсчитали эксперты, Европа сможет заместить даже в условиях тотальной экономии, если найдет поставщиков в других регионах мира, если она перейдет в большие степени на возобновляемые источники энергии, даже в этом случае в ближайшие годы максимум 80%", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

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В связи с этим, по его словам, европейцам "надо задуматься, как оплачивать российский газ".

"Отказываться от него или нет, это их дело, но, конечно, это будет иметь колоссальные последствия для всей европейской экономики", - добавил российский дипломат.

По его словам, это решение скажется и на мировой экономике, вызвав рост цен.

Биричевский подчеркнул, что последствиями объявленных против России санкций уже являются дефицит энергии, продовольствия и соответственно риск голода, замедление темпов развития и рост безработицы в мире.

"Беспрецедентные ограничения и запреты в отношении нашей страны приведут к тому, что в 2022 году глобальный ВВП сократится на 1%, к инфляции добавится 2,5%", - сказал он.

23 марта стало известно, что руководство РФ приняло решение о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.

Дмитрий Биричевский МИД РФ ЕС
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