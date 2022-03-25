Макрон счел, что Европе удастся пересмотреть некоторые контракты по газу с РФ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам, возможно, удастся пересмотреть часть контрактов по импорту газа из РФ.

"Некоторые объявления, сделанные Россией, приведут к тому, что некоторые контракты можно будет пересмотреть", - предположил он на пресс-конференции в Брюсселе.

В среду Владимир Путин сообщил, что руководство РФ приняло решение о переводе оплаты за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли.

Россия в настоящее время в месяц экспортирует газ на сумму около $10 млрд.