Путин распорядился перевести оплату экспорта газа в рубли. Обобщение

Президент России Владимир Путин Фото: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Оплата поставок российского газа на экспорт в недружественные страны переводится в российские рубли, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Он поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа.

Россия в настоящее время в месяц экспортирует газ на сумму около $10 млрд.

Решение

Путин отметил, что "за последние несколько недель рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов".

"И вот этот "коллективный Запад" фактически подвел черту под надежностью своих валют, перечеркнул доверие к этим самым валютам. И Соединенные Штаты Америки, и ЕС объявили в принципе настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией, и теперь в мире каждый знает, и так-то подозревали, а теперь знают, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены", - заявил президент.

"Совершенно очевидно, что в этой связи поставлять наши товары и в Европейский Союз, и в Соединенные Штаты и получать оплаты в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты нашего природного газа, начнем с этого, поставляемого в недружественные страны, за российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют", - сообщил он.

При этом Путин отдельно почеркнул, что "Россия продолжит безусловно поставлять природный газ в соответствии с объемами по ценам, по принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах".

"В отличие от некоторых коллег мы дорожим своей деловой репутацией надежного партнера и поставщика. Изменения коснутся только валюты платежа, которая будет изменена на российские рубли", - заметил он.

"Прошу правительство дать соответствующую директиву "Газпрому" по внесению изменений в действующие контракты. При этом всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции и нужно создать для них понятную, прозрачную процедуру проведения платежей, включая и приобретение российских рублей на нашем внутреннем валютном рынке. Прошу Банк России с правительством в недельный срок определить порядок совершения таких операций", - поручил президент.

В конце февраля Россия в ответ на санкции и арест своих международных резервов ввела меры валютного контроля, в частности, обязав экспортеров продавать 80% валютной выручки.

Цифры и котировки

"Газпром" в январе 2022 года (последние оперативные данные) экспортировал в группу недружественных стран 7,146 млрд куб. м газа на сумму $5,99 млрд, свидетельствуют подсчеты "Интерфакса" на основе данных Федеральной таможенной службы России.

Выборка охватывает поставки российского газа в 20 стран: Австрия, Болгария, Швейцария, Чехия, Германия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Хорватия, Венгрия, Италия, Литва, Латвия, Македония, Нидерланды, Польша, Румыния и Словакия.

Суммарная выручка от экспорта российского газа в январе 2022 года составила рекордные $9,75 млрд.

На заявлении Путина спотовая цена газа в Европе подскочила в полтора раза - до $1510 за тысячу кубометров. Днем ранее торги газом на спотовом рынке завершились на уровне $1077.

Помимо новостного фона на цену газа в Европе влияет наблюдаемое в настоящее время двукратное падение выработки электроэнергии за счет ветра. На прошлой неделе (с 14 по 20 марта) ветроэлектростанции обеспечили в среднем 17% выработки электроэнергии по ЕС, в понедельник этот показатель упал до 13,8%, а во вторник - до 11,3%. Далее на неделе ожидается довольно слабый ветер, что сократит выработку электроэнергии из возобновляемых источников. Снижение этого показателя является катализатором роста спроса на газ и цены на него.

Валютный рынок

Директор по инвестициям "Локо Инвест" Дмитрий Полевой заявил в специальном комментарии: "С точки зрения валютного рынка решение эквивалентно 100% продаже "Газпромом" выручки от поставок в недружественные страны, что может увеличить спрос на рубль (особенно, если предполагать, что ЦБ будет постепенно снимать валютные ограничения). Но какая-то часть расходов "Газпрома" на необходимый импорт или погашение долгов, вероятно, потребует валютных расчетов, и оставшейся валютной выручки компании может хватать или не хватать в тот или иной момент".

"Фундаментальным для "полной" девалютизации расчетов остаётся вопрос валюты ценообразования на газ или любой другой товар, торгуемый на внешнем рынке. До тех пор, пока цена будет формироваться за рубежом, переход на расчеты в рублях будет сопряжён с дополнительными транзакционными издержками, хотя их бремя вполне может лечь во многом на "покупателя" газа. Также, любые сложности с изменением процесса расчетов (если не учитывать юридические аспекты изменения контрактов) могут временно сказаться на объемах экспорта газа", - допускает Полевой.

Он также допускает сценарий, при котором условия покупки рубля для "недружественных" покупателей будут заведомо хуже, чем курсовые уровни на внутреннем рынке. Условия этих операций пока не ясны, вопросы остаются.

"Дальнейшая девалютизация, таким образом, будет зависеть от скорости и масштабов изменения внешнеторговых и финансовых потоков с "недружественных" на "дружественные" направления. Это же будет определять и валютную структуру расчетов в будущем, что будет важно для распространения альтернативных доллару и евро валют в банковской сфере, в том числе с точки зрения валютных сбережений", - прогнозирует эксперт.

"Перевод расчетов в рубль может несколько улучшить баланс потоков в пользу российской валюты, но кардинального влияния на курс это решение оказать не должно из-за ограниченных объемов, особенно в контексте сохранения большого количества ограничений на операции с валютой (разница между 80% и 100% не так велика). Пока же рубль продолжает медленно укрепляться, и этот тренд в обозримом будущем может продолжиться", - полагают в "Локо Инвесте".