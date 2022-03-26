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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Актриса Вупи Голдберг потребовала от британской королевской семьи покаяния за колониализм

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Американская актриса Вупи Голдберг, обладатель премии "Оскар" потребовала, чтобы британская королевская семья извинилась за свое колониальное прошлое, заявив, что корона не может "игнорировать тот факт, что Британия годами грубо обращалась с Индией", сообщает Fox News.

В четверг Голдберг в эфире программы "The View" раскритиковала монархию, обсуждая продолжающееся турне герцога и герцогини Кембриджских по Карибскому морю.

"Мы не можем игнорировать тот факт, что Британия годами грубо обходилась с Индией", - сказала актриса. "Давайте не будем забывать, <…> обо всех народах, которые должны покаяться", - добавила он, апеллируя уже к коллективной ответственности всех белых людей за прошлое.

Комментарий Голдберг прозвучал на следующий день после того, как принц Уильям выразил свою "глубокую скорбь" по поводу рабства и роли Великобритании в нем во время речи, с которой он выступил на Ямайке.

"Я хочу выразить свою глубокую скорбь. Рабство было отвратительным. И этого никогда не должно было случиться", - заявил герцог Кембриджский во время ужина, устроенного генерал-губернатором Ямайки в Королевском доме в Кингстоне.

"Несмотря на глубокую боль, Ямайка продолжает строить свое будущее с решимостью, мужеством и стойкостью", - продолжил Уильям. "Сила и общее чувство цели ямайского народа, представленные в вашем флаге и девизе, прославляют непобедимый дух".

Наследник британской короны также повторил слова, которые его отец, принц Чарльз произнес на Барбадосе в прошлом году, в которой он осудил "ужасающее злодеяние рабства, которое навсегда запятнало нашу историю".

Вупи Голдберг – афроамериканская актриса, одна из немногих знаменитостей, удостоенная четырёх главных американских престижных наград: "Оскар", "Грэмми", "Эмми" и "Тони". В её копилке наград также имеются два "Золотых глобуса", BAFTA и звезда на Аллее славы.

Вупи Голдберг Кейт Миддтон Уильям Кембриджский
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