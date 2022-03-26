Инвалид-британец поднялся по лестнице из 1444 ступенек и вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Британец, парализованный ниже пояса, побил свой второй мировой рекорд Гиннесса, поднявшись по 1444 ступенькам на вершину лондонского небоскреба в роботизированном экзоскелете, сообщает агентство UPI.

Саймон Киндли Сайдс, который потерял способность самостоятельно ходить из-за неоперабельной опухоли головного мозга, поднялся на вершину 51-этажного здания Лиденхолл за 6 часов 16 минут, используя роботизированный экзоскелет. Ему пришлось преодолеть 1444 ступенек.

Компания Rewalk Robotics уже заявила, что подвиг Киндли Сайдса - новый мировой рекорд Гиннесса по подъему по лестнице в роботизированном экзоскелете.

Впрочем, Киндли Сайдз ранее попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2018 году, когда участвовал в Лондонском марафоне Virgin Money и получил титул за самую быструю марафонскую дистанцию на роботизированном шагающем устройстве. Киндли Сайдз также утверждает, что планирует принять участие в Лондонском марафоне в этом году и надеется побить свой собственный рекорд в 36 часов 46 минут.