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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:45

Мужчина попал в Книгу рекордов Гиннесса, совершив забег с коляской, в которой сидели его пятерняшки

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Бегун на калифорнийском полумарафоне установил мировой рекорд Гиннесса, когда завершил забег за 2 часа 19 минут, толкая в коляске своих пятерых 4-х летних детей, сообщает агентство UPI.

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Чад Кемпел пробежал полумарафон на Оклендском марафоне в Окленде в воскресенье, толкая коляску с пятью своими 4-х летними детьми.

"Они говорили: "Беги быстрее, папа!", а я просто умираю от пота и думаю: "Я даже не знаю, смогу ли я дальше идти", - вспоминает Кемпел в интервью.

Кемпел завершил свой пробег на 13,1 мили за 2 часа 19 минут, побив рекорд в 2 часа 30 минут, установленный Книгой рекордов Гиннесса.

Мужчина уже ранее установил мировой рекорд, пробежав дистанцию в 10 км и полный марафон, также подталкивая пятерых детей.

Кемпел сказал, что он закончил попытки установить мировые рекорды Гиннесса, но в будущем планирует участвовать в других гонках - и он надеется, что его дети будут бегать вместе с ним.

Чад Кемпел Книга рекордов Гиннесса
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