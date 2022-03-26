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Первая частная космическая миссия может отправиться на МКС 3 апреля

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Частная космическая компания Axiom Space планирует отправить первый частный экипаж на Международную космическую станцию уже 3 апреля. Пока уточняются погодные условия и некоторые аспекты с расписанием полета, сообщает агентство UPI.

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Миссия Ax-1 прошла проверку готовности к полету, заявили представители НАSА, Axiom Space и SpaceX, которые предоставляют ракету Falcon 9 для запуска миссии, во время пресс-конференции в пятницу.

Самое раннее, когда Ax-1 сможет стартовать с Космического центра Кеннеди во Флориде, - это во второй половине дня 3 апреля. Это связано с тем, что лунная ракета НАSА "Артемида-1" находится на стартовом комплексе 39B, недалеко от площадки 39A, которая будет использоваться Ax-1.

Аппарат должен состыковаться с МКС, где четыре члена экипажа проведут от восьми до 10 дней, проводя эксперименты. На то, когда ракета Falcon 9 сможет вернуться, будет также влиять погода.

В миссию Ax-1 входят бывший астронавт Майкл Лопес-Алегрия в качестве командира миссии, бизнесмен Ларри Коннор в качестве пилота, а также Эйтан Стиббе и Марк Пати в качестве специалистов миссии. Последние трое заплатили по 55 миллионов долларов каждый, чтобы участвовать в полете, но вместо того, чтобы посещать МКС исключительно в качестве туристов, они проведут 25 экспериментов на низкой околоземной орбите.

Данная миссия является частным проектом, что делает её историческим прецедентом: ранее полеты в космос осуществлялись исключительно под эгидой различных государств.

NASA Axiom Space
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