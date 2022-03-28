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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:52

В проекте бюджета США Байден предложил сохранять МКС до 2030 года

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Предложенный президентом США Джо Байденом проект бюджета страны на 2023 финансовый год предусматривает поддержку непрерывной работы Международной космической станции до 2030 года, а также выделение $224 млн на развитие коммерческих космических станций.

Предполагается, что эти новые станции NASA, другие правительственные структуры, а также международные партнеры страны и частный сектор, могут использовать после вывода МКС из эксплуатации.

Байден также просит Конгресс повысить до $1,4 млрд финансирование портфеля исследований и разработок в области космической техники NASA. Это на $338 млн больше суммы, утвержденной в 2021 году.

Также проект бюджета подразумевает выделение $822 млн на миссию по возвращению проб грунта с Марса и $480 млн на лунные роботизированные миссии.

В целом США намерены увеличить финансирование NASA в 2023 году до $23 млрд в целях расширения космических исследований и разработку технологий. Увеличение бюджета NASA по сравнению с нынешним годом составит $1,93 млрд, т.е. на 8%.

В феврале в пресс-службе Ракетно-космической корпорации "Энергия" "Интерфаксу" сообщили, что дата завершения эксплуатации МКС и затопления станции будет определяться правительствами стран-участниц проекта, а не единолично одной из сторон. Так в РКК прокомментировали сообщения о планах NASA затопить станцию в январе 2031 года.

В РКК "Энергия" отметили, что возможность свода станции с орбиты прорабатывается с момента ее создания, и задачи по затоплению лягут на российскую сторону из-за наличия у России необходимых технических средств.

"Ранее была достигнута обоюдная договоренность о том, что траты на операцию затопления будут пропорциональны массам сводимых объектов", - отметили в пресс-службе.

NASA США Конгресс Джо Байден МКС РКК Энергия Роскосмос
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